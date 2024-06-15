Жители пострадавшего в Шебекине дома получат единоразовые выплаты

Жители дома в белгородском городе Шебекино, подъезд которого обрушился в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат единоразовые выплаты в размере 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки людей, пострадавших в этом инциденте. Каждый человек, проживающий и прописанный в квартирах обрушенного подъезда, на следующей неделе получат выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будет выплачено по 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно, уточнил Гладков.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Удалось спасти шесть человек, пострадали семеро.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.