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Роспотребнадзор приостановит продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве

В Москве приостановят продажу некоторых продуктов из-за подозрения на ботулизм

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Depositphotos

Роспотребнадзор после вспышки ботулизма в Москве собрался приостановить продажу некоторой продукции, которая могла стала причиной заболевания. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

Сейчас эксперты устанавливают поставщиков и изготовителей, которые могли быть причастны к реализации некачественной продукции. Также столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу, а также в тяжелом поражении внутричерепных нервов.

По данным СМИ, десять жителей столицы с таким диагнозом попали в инфекционную больницу. Врачи обнаружили у них тяжелую интоксикацию. Сейчас пациенты находятся в реанимации. Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ. По данным корреспондентов, трое пострадавших до попадания в больницу ели консервы с тунцом, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти мужчина поужинал рыбными консервами и попал в больницу с ботулизмом.

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