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В Щелкове откроется выставка живописи

Работы художника Бабенкова продемонстрируют в Щелкове

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Министерство культуры и туризма Московской области

В Щелкове в историко-художественном музее 18 июня начнет работу выставка живописи Михаила Бабенкова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Она продлится до 20 июля.

Гостям выставки продемонстрируют портретные произведения художника, а также работы из анималистической серии, пейзажи и другие работы.

Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея.

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