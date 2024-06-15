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Стало известно о пострадавшем при атаке ВСУ на село в Курской области

Смирнов: один человек пострадал при атаке ВСУ на село в Курской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт в Глушковском районе Курской области, один человек получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района», — написал он.

Был ранен один местный житель, ему оказали первую медицинскую помощь.

Кроме того, отметил Смирнов, в результате атаки в одном домовладении повреждены окна и забор, пострадали три автомобиля, из которых один полностью сгорел.

«Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества», — сказал врио губернатора.

Утром 15 июня министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за ночь ликвидировали три украинских дрона в небе над Ростовской областью.

Утром 15 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 4:00 (мск) в регионе сработали системы ПВО. В результате в районе города Каменск-Шахтинский были нейтрализованы несколько БПЛА ВСУ, обломки которых упали на промышленную площадку.

Ранее над одним из регионов РФ за ночь перехватили и уничтожили сразу 70 украинских дронов.

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