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Велосипедист с топором разгромил восемь машин в Новосибирске

В Новосибирске мужчина с топором разгромил машины во дворе дома и попал на видео

В Ленинском районе Новосибирска мужчина на велосипеде, вооруженный топором, устроил погром на парковке возле жилого дома. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Полтавской и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина на велосипеде, вооруженный топором, громит припаркованные машины.

«Какой-то неадекват с утра вальяжно раскатывал на велосипеде, попутно разломал два шлагбаума и нанес урон как минимум восьми автомобилям. Решив, что этого мало, съездил за топором и продолжил беспределить уже вооруженным», — сообщили очевидцы произошедшего.

Владельцы поврежденных авто обратились с заявлением в правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего и личность хулигана устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге голый мужчина разгромил несколько автомобилей и сломал шлагбаум.

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