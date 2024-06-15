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Исторический центр Севастополя и курортные зоны остались без света

Развожаев: непогода привела к отключению света в историческом центре Севастополя

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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Исторический центр Севастополя и курортные зоны, расположенные в пригороде, остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Михаил Развожаев.

По его словам, в связи с непогодой в Севастополе произошло отключение двух линий электропередачи (ЛЭП) с напряжением 6–10 кВ. В результате проблемы с электроснабжением были зафиксированы в домах на улицах Маяковского, Гоголя, Академика Крылова, Сенявина, Генерала Петрова и Нахимова. Аналогичная картина наблюдается на улице Большой Морской, на мысу Сарыч и в Севастопольской зоне Южного берега Крыма (ЮБК).

«Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы, задействованы девять бригад, 22 человека личного состава, 10 единиц техники», — уточнил губернатор города.

Он добавил, что электроснабжение должны восстановить примерно к 20:00 (совпадает с мск).

Также Развожаев сообщил, что из-за непогоды в районе Графской пристани оказался подмыт спуск к катерам. На пляжах, в свою очередь, никаких существенных повреждений зафиксировано не было.

Кроме того, на ряде улиц Севастополя сейчас затруднено движение транспортных средств. Причиной послужило скопление грунта и щебня на проезжей части, для уборки которых были направлены 50 сотрудников дорожных служб и 27 единиц техники.

14 июня Главное управление МЧС РФ по Севастополю опубликовало в официальном Telegram-канале предупреждение о надвигающихся на город ливне и грозе. В заявлении подчеркивалось, что скорость порывов ветра составит от девяти до 14 м/с.

Ранее россиянам рассказали, на какие регионы РФ в ближайшие дни обрушатся ливни и град.

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