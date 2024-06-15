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Собака пробежала 7 км и привела помощь хозяину, попавшему в аварию

Fox News: в США собака привела помощь хозяину, попавшему в ДТП

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Baker County Sheriff's Office/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Орегон собака спасла мужчину, который слетел в овраг на машине. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в округе Бейкер, мужчина отправился в автопутешествие с четырьмя собаками, но не справился с управлением и слетел в овраг. Одно из животных пришло хозяину на помощь, собака пробежала 7 км до лагеря, где находились родственники пострадавшего и привела людей на помощь.

Автомобиль мужчины нашли спустя несколько часов, раненый американец сумел отползти от машины и провел ночь в лесу с тремя собаками. Сотрудники полиции с помощью лебедок вытащили автомобиль на дорогу и госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Железногорске семья с младенцем спаслась из горящей квартиры благодаря домашнему коту. Пожар в многоэтажке Железногорска произошел днем 12 мая, загорелась квартира на втором этаже дома, на третьем этаже находился 26-летний мужчина и его 11-месячный сын. Мужчину разбудили истошные крики домашнего кота по кличке Кусик, комната быстро наполнилась едким дымом, россиянин намочил тряпки, схватил ребенка и выбежал с ним из квартиры. Кусика спасла соседка, которая также эвакуировалась по лестнице, питомец надышался угарным газом, его отвезли в ветеринарную клинику, где животное подключили к кислороду. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье 77-летняя пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку.

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