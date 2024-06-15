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Вода у побережья Черного моря прогрелась до характерных для июля значений

Вильфанд: температура воды у побережья Черного моря уже достигла +25°C

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Температура воды у побережья Черного моря уже достигла +25°C, что характерно для второй половины лета. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в настоящее время в Анапе и Сочи температура воды составляет +24°C. То же касается Туапсе. При этом в Геленджике соответствующий показатель достиг отметки в +25°C.

«Температура воды прогрелась до очень высоких значений, которые не характерны для этого времени года», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у побережья Крымского полуострова минимальная температура воды составляет +20°C. Такое значение было зафиксировано в Алуште.

В свою очередь, в Ялте и Феодосии вода прогрелась до +21–22°C. Как сказал Вильфанд, подобные значения не характерны для текущего времени года. Метеоролог подчеркнул, что сейчас температура воды у побережья Крымского полуострова приближается к отметке, при которой можно объявлять купальный сезон.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что вода в Москве прогрелась до +21°C. В связи с этим он призвал подготовиться к открытию купального сезона в российской столице.

Ранее в Республике Алтай открыли купальный сезон.

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