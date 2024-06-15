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В Ноябрьске ребенок получил удар током, купаясь в фонтане

В ЯНАО мальчика ударило током в фонтане

В Ноябрьске ребенок получил удар током, купаясь в фонтане, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ноябрьск. Ямал 1».

Ребенка госпитализировали после удара током в фонтане, мальчик решил охладиться и получил разряд. С места происшествия пострадавшего увезли на скорой, в больнице мальчику сделали ЭКГ.

«Следов ожога нет, есть ссадина и болезненность икроножной мышцы. Сначала ребенок прихрамывал, сейчас уже нет. Показаний для госпитализации тоже нет. Предварительный диагноз «электротравма», — сообщили в центральной городской больнице.

Известно, что за исправность фонтана отвечает управление городского хозяйства городской администрации, там уверяют, что конструкция не представляет опасности. Возле фонтана установлены предупреждающие таблички.

До этого сообщалось, что в подмосковном Пушкине 10-летнего мальчика ударило током во дворе жилого дома. Школьник возвращался домой и случайно задел оголенные провода, висевшие в метре над землей. Мальчик получил сильнейший удар током, его отбросило на землю. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, врачи установили, что электрический разряд прошел по телу пациента из одной руки в другую через грудную клетку, школьник остается под медицинским наблюдением. По словам матери мальчика, провода висят в дворе дома довольно давно, проходя по тропинке, женщина сама не раз задевала их плечом.

Ранее в Шахтах семиклассницу ударило током в душе на даче.

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