Губернатор Ямала рассказал о помощи подшефной Волновахе

С того момента, как два года назад Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) взял шефство над Волновахским районом ДНР, специалисты Ямала помогли подшефному региону восстановить свыше 280 объектов инфраструктуры. Об этом в интервью заместителю генерального директора «Республиканского медиахолдинга» ДНР Наталии Хрусталевой рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что ЯНАО фактически заново отстроил не только объекты, разрушенные в результате военных действий, но и те социальные объекты, в которые долгое время не вкладывались деньги.

Для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, были разработаны мастер-план и генеральный планы по восстановлению территории.

За первый год Ямал выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи.

По словам Дмитрия Артюхова, важно было как можно скорее вернуть людям крышу над головой, возможность получать медпомощь, детям — учиться.

«Главной мотивацией нашей команды было то, что мы должны показать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, настоящую Россию. Россию, которая поможет, протянет руку, восстановит», — заявил глава Ямала.

За два года Ямал восстановил в Волновахском районе более 200 многоквартирных домов, общеобразовательные школы и школы искусств, детские сады, Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление соцзащиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, Молодежный центр, здание МФЦ и другие объекты.

В прошлом году к восстановлению инфраструктуры добавилась и социальная работа. Специалисты Ямала внедрили российские стандарты в сфере социальных услуг и познакомили детей из Волновахи с Россией, добавил Артюхов.