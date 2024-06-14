Родителям рассказали, чем накормить ребенка в жару

В жаркую погоду, когда у многих детей просто нет аппетита, им стоит предложить легкоусвояемый белок, например, молочные продукты, яйца, рыбу или птицу. Такой совет дала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Белок лучше усваивается с овощами, поэтому следует включить в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень», — отметила врач.

Чтобы ребенок ел с аппетитом, она посоветовала сместить полноценный обед, приходящийся на пик жары, на время полдника. В середине дня детям можно предложить фрукт или кефир, добавила специалист.

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк до этого рассказала, какие продукты в жару опасно есть за рулем. Прежде всего, по ее словам, это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнет работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Также она посоветовала не употреблять сладкое, поскольку такая пища повысит уровень кислотности в организме, придав ощущение вялости.

Специалист порекомендовала в жаркую погоду налегать на растительную и молочную пищу. Например, на свежие фрукты и ягоды, а также на кефир и натуральный йогурт.

Ранее врач посоветовал воздержаться от употребления пищи на пляже.