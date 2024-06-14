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В подмосковном минздраве назвали количество собранной донорской крови

В минздраве Подмосковья рассказали, что регион обеспечен донорской кровью

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Global Look Press

С начала этого года Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции, в которых приняли участие в качестве доноров более 8 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, благодаря неравнодушным людям, в настоящий момент регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Это значит, что людям, получившим серьезные травмы, страдающим тяжелыми заболеваниями, младенцам с патологиями придет помощь.

Напомним, Служба крови Московской области была создана в 1938 году, когда в регионе открылась Московская областная станция переливания крови. Несколько лет назад несколько станций объединили в Московский областной Центр крови. Сегодня именно он обеспечивает более 65% объема заготовленной донорской крови в Московской области.

Московский областной центр крови ведет прием доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, улица Металлургов, 37А.

14 июня ежегодно отмечается Всемирный день донора.

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