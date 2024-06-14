В Германии изъяли рекордную партию кокаина в десятки тонн

Правоохранительные органы Германии провели операцию в семи федеральных землях страны, во время которой изъяли партию кокаина в рекордные 35 тонн. Об этом сообщает Bild.

«Огромный удар по наркомафии: следователи провели рейды в семи федеральных землях и... конфисковали кокаин на сумму около €30 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого году в порту Гамбурга было изъято значительное количество наркотиков. Часть кокаина была спрятана в ящиках из-под фруктов между ананасами. Таможенное управление Штутгарта и прокуратура Дюссельдорфа объявили, что это было «крупнейшее изъятие кокаина» в Германии. Наркотик доставлен в секретное место и находится под усиленной охраной.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские обнаружили в эквадорских бананах более 60 кг кокаина. По информации МВД, полицейские нашли белый порошок в контейнере с бананами, который доставила из Эквадора иностранная компания. Получателем груза числится фирма, занимающаяся оптовой продажей фруктов.

Ранее ученые сообщили, что наркоторговцы угрожают важнейшим местам обитания птиц.