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Москвич выпрыгнул в окно и сломал позвоночник, убегая от тети своей девушки

В Москве юноша попал в больницу, когда выпрыгнул в окно из-за тети своей девушки

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве молодой человек сломал позвоночник, боясь быть застигнутым врасплох тетей своей девушки. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 21-летний москвич находился в гостях у своей 19-летней возлюбленной и решился на прыжок, когда ее родственница внезапно вернулась домой. Женщина была против общения молодых людей, но те продолжали встречаться и скрывали свои отношения.

Испугавшийся очередного неприятного разговора юноша спрыгнул со второго этажа, но неудачно приземлился. Он сильно ушиб поясницу и сломал позвоночник.

Пострадавшего госпитализировали, правоохранители уже начали проверку по факту инцидента.

Ранее юная москвичка спрыгнула с третьего этажа, чтобы воссоединиться с возлюбленным.

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