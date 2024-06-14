Москвич выпрыгнул в окно и сломал позвоночник, убегая от тети своей девушки

В Москве молодой человек сломал позвоночник, боясь быть застигнутым врасплох тетей своей девушки. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 21-летний москвич находился в гостях у своей 19-летней возлюбленной и решился на прыжок, когда ее родственница внезапно вернулась домой. Женщина была против общения молодых людей, но те продолжали встречаться и скрывали свои отношения.

Испугавшийся очередного неприятного разговора юноша спрыгнул со второго этажа, но неудачно приземлился. Он сильно ушиб поясницу и сломал позвоночник.

Пострадавшего госпитализировали, правоохранители уже начали проверку по факту инцидента.

Ранее юная москвичка спрыгнула с третьего этажа, чтобы воссоединиться с возлюбленным.