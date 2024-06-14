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У «Зеленоградского Чикатило» заканчивается тюремный срок

РИА: зеленоградский маньяк Гриценко выходит на волю после 13 лет одиночки

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Телекомпания «ДТВ»

Подмосковный маньяк Юрий Гриценко, известный также как «Зеленоградский Чикатило», выходит на волю после 13 лет в одиночной камере. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, маньяк отбывал срок в мордовской колонии №10, где чуть ли не в первые дни напал на сотрудников и сокамерников, а также пытался устроить бунт. После выходок мужчину изолировали от других осужденных на 13 лет.

На общий режим заключенного вернули лишь в 2015 году, и он попробовал трудоустроиться на металлопроизводство. Однако администрация колонии опасалась допускать его к работе с металлическими предметами и инструментами. Поэтому несколько лет Гриценко работал в мастерской по деревообработке.

В 2020 психическое состояние маньяка резко ухудшилось, поэтому его взяла на контроль специальная психиатрическая комиссия.

В общей сложности маньяк отсидел 22 года. После освобождения Гриценко может вернуться в Москву, что взволновало местных жителей. Тем не менее появилась информация от источника РИА Новости, что маньяк уже на свободе с осени 2023 года.

Гриценко с детства ненавидел женщин и стал нападать на них с 4 апреля 2001 года. В основном он орудовал на территории города Зеленограда и Северного округа. В результате он расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из женщин.

Подробнее об истории «Зеленоградского Чикатило» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд избрал меру пресечения «кислотному маньяку» из Подмосковья.

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