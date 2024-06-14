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Появилось видео с водителем минивэна, который сбил пешеходов в Благовещенске

«112»: за рулем машины, сбившей пешеходов в Благовещенске, был 59-летний мужчина

Минивэном, который сбил девять пешеходов в Благовещенске, управлял 59-летний Евгений Бакарюкин. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Видео с места задержания мужчины опубликовал Telegram-канал «Благовещенск №1». На кадрах видно, как мужчина сидит на земле, а его лицо в крови. Вокруг него собрались люди, которые, вероятно, его и задержали.

По словам очевидцев, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

До этого в соцсетях появилось видео с моментом, как минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие буквально подлетают в воздух от сильного удара. По предварительной информации, четверых пострадавших увезли в больницу, однако пятерых спасти не удалось. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее россиянин два дня подряд попадался полиции с наркотиками и отправился в СИЗО.

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