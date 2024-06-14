Врач предостерег от купания в море с заболеваниями кожи

При наличии таких заболеваний кожи, как экзема или герпес, купаться в море следует с осторожностью. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или герпес, купание может быть более проблематичным из-за возможности инфицирования или раздражения кожи. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом относительно безопасности купания», — отметил Неронов.

Он добавил, что при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре или общем недомогании купаться в море не рекомендуется.

До этого Неронов рассказал, как обработать рану при травмировании на пляже. По его словам, поврежденное место важно промыть проточной водой для удаления песка и грязи, затем нужно остановить кровотечение, прижимая чистый материал к поврежденному месту. Также он посоветовал поднять конечность выше уровня сердца.

Далее необходимо обработать рану антисептиком, нанеся средство вокруг нее, затем наложить стерильную повязку, чтобы защитить поврежденное место от загрязнения, проинструктировал специалист.

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