Врач рассказал, как обработать рану при травмировании на пляже

При травмировании на пляже рану важно промыть проточной водой для удаления песка и грязи, затем нужно остановить кровотечение, прижимая чистый материал к поврежденному месту. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Также он посоветовал поднять конечность выше уровня сердца.

«Далее нужно обработать рану антисептиком, таким как перекись водорода, хлоргексидин или йод, чтобы уничтожить микробы и предотвратить инфекцию. Дезинфицирующее средство следует наносить по краям раны, избегая попадания в само поврежденное место», — проинструктировал специалист.

После обработки раны он порекомендовал наложить на нее стерильную повязку, чтобы защитить от загрязнения.

До этого Неронов предупреждал, что в море могут попадать вредоносные микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта и воспалительные процессы в ушах. Вода, по его словам, может быть испорчена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями.

Также он сообщил, что некоторые обитатели моря, такие как морские ежи, медузы и некоторые виды рыб, могут быть опасными для человека.

Ранее россиянам напомнили об опасности сильных течений при купании в море.