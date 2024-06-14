Угнавший украинский танк экс-солдат ВСУ рассказал о планах в России

Бывший украинский военный Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России, заявил о желании получить российский паспорт. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Экс-танкист рассказал, что вернулся в родной город Сватово, который находится в Луганской народной республике. Там Лихачев собирается устроиться на работу и помогать своей матери.

До этого Лихачев призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом. Также он сообщал, что польские спецслужбы склоняли его к шпионажу в Донбассе, когда он работал на мясокомбинате в Польше.

В мае 39-летний Лихачев угнал украинский танк Т-64 и перешел на сторону Вооруженных сил РФ на Донецком направлении. Боец решил украсть боевую машину, поскольку посчитал, что так будет безопаснее добраться до места, где его заранее ждали по предварительной договоренности российские военные.

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