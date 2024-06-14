Россиянам рассказали о самых популярных декоративных растениях

Липы, в частности, сорта Гринспайр, Полида и Ранчо, являются самыми популярными декоративными растениями на рынке питомниководства. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева.

Кроме того, эксперт отметила клены остролистные и сахаристые, а также рябину сорта Sheerwater Seedling и шведскую.

«Большой популярностью пользуется черемуха маака с золотистым стволом, но у нее может трескаться кора. И, конечно, черемуха обыкновенная. Мы сейчас активно вводим отечественные сорта плодовой черемухи. Вообще, очень популярны плодовые сорта черемухи, рябины, шиповника», — добавила Савватеева.

Из яблонь специалист выделила декоративный сорт Джон Доуни, который дает желто-оранжевые яблоки, а также сорта Рудольф, Макамик, Маковецкий, Ола. Из берез — сорт Zwitser Glorie, сорт юнги и черную березу.

«Сейчас в тренде все простое, устойчивое, люди наелись необычного», — заключила она.

Ведущая программы «Дачные феи», садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Платонова до этого говорила, что однолетние растения подойдут для создания клумбы на дачном участке. По ее словам, для создания цветника можно использовать неприхотливые цветы — к ним относятся тагетес, бегония вечноцветущая и алиссум медовый.

Ранее сообщалось, что комнатные растения имеют дома 80% россиян.