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Психологи предупредили об опасности буллинга для здоровья детей

Психолог Натали Вэй: из-за буллинга в школе у детей развиваются заболевания

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Shutterstock

Буллинг или травля в школе причиняет серьезный вред ребенку – на фоне стресса у него могут начаться проблемы со здоровьем, предупредила антикризисный психолог Натали Вэй. В том числе у столкнувшихся с этим детей сильно повышается риск депрессии, рассказала она в эфире НСН.

По данным ВОЗ, один из трех детей сталкивается с буллингом, из-за чего страдает их психическое и эмоциональное здоровье. Согласно исследованиям, они имеют высокий риск развития депрессии и тревожных расстройств.

«Длительное нахождение в ситуации буллинга может привести к пониженной самооценке, ухудшению учебных результатов и социальной изоляции», — добавила психолог.

Пострадавшего от травли сверстников ребенка важно обеспечить комфортными условиями, чтобы он мог поделиться своими проблемами, считает детский психолог Наталья Наумова.

«Ребенка не надо критиковать и осуждать, нужно общаться и задавать добрые вопросы. Ребенку важно дать безопасность и избавить его от чувства вины», — посоветовала она.

Также родителям следует предпринять более серьезные меры и записать ребенка на психотерапию, считают специалисты.

Ранее психологи объяснили, что делать с ребенком, который буллит других.

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