Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах

Россияне не могут не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), связанные с содержанием жилого фонда, даже при отсутствии жильцов, потому что общедомовое имущество нужно убирать и обслуживать. Однако есть категории расходов, на которых можно сэкономить. Об этом рассказал эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк, передает Pravda.Ru.

«Например, такие вещи, как электроэнергию, можно экономить, это энергосберегающие технологии, это культура энергопотребления», — сказал эксперт.

По его словам, экономия на коммунальных услугах во многом зависит от самих людей. Репетюк подчеркнул, что многие могут пренебрегать простыми действиями, которые могут существенно снизить расходы. Так, например, можно кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько нужно, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Кроме того, стоит заменить лампы накаливания на светодиодные, заключил эксперт.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский до этого говорил, что с первого июля в России повысят тарифы на ЖКУ — в среднем на 10%.

Ранее в России утвердили перечень россиян, которые с 1 июля смогут оплачивать ЖКУ без комиссии.