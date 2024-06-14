Отца и сына заподозрили в обустройстве тайника со взрывчаткой в Воронежской области

Сотрудники ФСБ случайно обнаружили в Воронежской области тайник с гексогеном и детонаторами. Об этом сообщает Baza.

Тайник, внутри которого находились 5 кг гексогена, три электродетонатора мгновенного действия и радиотехническое устройство, срабатывающее при тряске, нашли в Нижнедевицком районе еще в начале марта, в ходе осмотра места происшествия по другому делу. Сейчас следствие подозревает в обустройстве тайника двух жителей Белгородской области — 46-летнего Сергея Р. и его 23-летнего сына Дмитрия.

По имеющейся информации, они познакомились с гражданином Украины Михаилом С. в начале 2023 года в Telegram, а спустя несколько месяцев встретились с новым знакомым на хуторе Лозовая Рудка в Белгородской области и получили от него взрывчатку и взрывное устройство. Затем отец и сын увезли предметы в Воронежскую область и спрятали в лесу у села Кучугуры. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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