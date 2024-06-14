Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время еды

Врач Павлова: отвлекаться на гаджеты во время еды может быть опасно

close
100%
Pexels

Отвлекаться на гаджеты во время приема пищи может быть опасно, потому что в этом случае еда будет проходить неосознанно, что грозит перееданием. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

По ее словам, мозг человека не сможет одинаково хорошо сконцентрироваться на приеме пищи, вкусе еды и на распознавании другой информации. При этом людям важно получать удовольствие от вкуса еды и осознавать, что именно они едят, подчеркнула эксперт.

«Есть сосредоточенно, осознанно, тщательно пережевывать пищу и обращать внимание на то, как вкусно и интересно, красиво приготовлено блюдо. Так удастся совместить и разные элементы удовольствия (это правда очень важно), и получить пользу от продуктов», — заключила Павлова.

Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте до этого выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей.

Ранее были названы фразы, формирующие у ребенка нездоровые пищевые привычки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами