Врач объяснила, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время еды

Отвлекаться на гаджеты во время приема пищи может быть опасно, потому что в этом случае еда будет проходить неосознанно, что грозит перееданием. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

По ее словам, мозг человека не сможет одинаково хорошо сконцентрироваться на приеме пищи, вкусе еды и на распознавании другой информации. При этом людям важно получать удовольствие от вкуса еды и осознавать, что именно они едят, подчеркнула эксперт.

«Есть сосредоточенно, осознанно, тщательно пережевывать пищу и обращать внимание на то, как вкусно и интересно, красиво приготовлено блюдо. Так удастся совместить и разные элементы удовольствия (это правда очень важно), и получить пользу от продуктов», — заключила Павлова.

Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте до этого выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей.

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