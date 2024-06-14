Москвичам рассказали, когда в столице закончится дождливая погода

Июнь 2024 года может побить рекорд по количеству осадков в Москве, однако в пятницу, 14 июня, и предстоящие выходные сильные дожди в столице и Подмосковье не ожидаются. Об этом kp.ru сообщили в Гидрометцентре России.

В пятницу температура воздуха составит +23…+25°C, в субботу и воскресенье она будет доходить до +27°C. При этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в некоторых районах, особенно на севере Подмосковья, могут пhойти небольшие дожди. Однако в Москве будет сухо.

В ночь на понедельник, 17 июня, к границам Московской области подойдет черноморский циклон, который вновь принесет с собой дожди. Осадки могут идти до среды, температура при этом будет находиться в пределах +25…+27°C.

«Южные циклоны всегда приносят большое количество осадков», — отметила Позднякова.

Накануне ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков говорил, что к выходным погода в Москве стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло. Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме.

Ранее россиянам рассказали об опасности дождливой погоды.