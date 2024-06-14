В Росгидромете объяснили, почему регионы России накрыли ливни с грозами

Во многих регионах России в последние дни сохраняется ненастная погода с ливнями и грозами. Это связано с большими контрастами температур на разных территориях, объяснил RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ливни с грозами прогнозируются в Майкопе, Махачкале, Элисте, Ставрополе, Нальчике. В Москве также ожидается непогода в связи с прохождением атмосферного фронта через город, рассказал синоптик.

Объясняя причины такой погоды, метеоролог отметил, что в Сирии и Турции температура воздуха держится на уровне 35-36 градусов выше нуля. В то же время на юге Кавказа не превышает +20 градусов, что создает контраст в 15 градусов.

«И вот закручивает атмосферный фронт, типа циклончика такого, плюс гористая местность, вот оно крутит пока», — объяснил Цыганков.

Напомним, в Gismeteo до этого сообщали, что в Москве к выходным погода стабилизируется – будет солнечно и умеренно тепло. Ожидается днем 24-26 градусов выше нуля и ночью – 15-17 градусов тепла.

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