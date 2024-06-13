Белгородское село дважды подверглось атакам дронов-камикадзе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 13 июня, дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, первый беспилотный летательной аппарат сдетонировал рядом с магазином, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Двое из них — мужчина и женщина — получили контузию, им оказали медицинскую помощь на месте. Они будут проходить лечение амбулаторно.

«Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал чиновник.

Он отметил, что после оказанной медпомощи женщин отпустили домой, от госпитализации они отказались. В самом магазине выбиты окна, заявил губернатор.

Он также сообщил, что еще один дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле дома. В результате взрыва машина полностью сгорела. Кроме того, посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.

13 июня Гладков также сообщил, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.