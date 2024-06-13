Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородское село дважды подверглось атакам дронов-камикадзе ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ села Маломихайловка

close
100%
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 13 июня, дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, первый беспилотный летательной аппарат сдетонировал рядом с магазином, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Двое из них — мужчина и женщина — получили контузию, им оказали медицинскую помощь на месте. Они будут проходить лечение амбулаторно.

«Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал чиновник.

Он отметил, что после оказанной медпомощи женщин отпустили домой, от госпитализации они отказались. В самом магазине выбиты окна, заявил губернатор.

Он также сообщил, что еще один дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле дома. В результате взрыва машина полностью сгорела. Кроме того, посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.

13 июня Гладков также сообщил, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами