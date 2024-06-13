Скончался один из попавших под обстрел ВСУ в Горловке журналистов НТВ

Журналист НТВ Валерий Кожин умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал он.

После инцидента, который произошел 13 июня, стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в Донецкой народной республики при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что оба раненных в Горловке журналиста получили минно-взрывные травмы и сейчас находятся в больнице.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака на репортеров НТВ в Горловке со стороны Украины была целенаправленной.

Ранее сообщалось, что раненные в Горловке журналисты НТВ впали в кому.