Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скончался один из попавших под обстрел ВСУ в Горловке журналистов НТВ

Мэр Приходько: умер попавший под обстрел ВСУ журналист НТВ Валерий Кожин

close
100%
Валерий Кожин/VK

Журналист НТВ Валерий Кожин умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал он.

После инцидента, который произошел 13 июня, стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в Донецкой народной республики при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что оба раненных в Горловке журналиста получили минно-взрывные травмы и сейчас находятся в больнице.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака на репортеров НТВ в Горловке со стороны Украины была целенаправленной.

Ранее сообщалось, что раненные в Горловке журналисты НТВ впали в кому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами