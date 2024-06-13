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В Ульяновске врачи спасли беременную с гноем в почках и ее новорожденного сына

В Ульяновске врачи спасли мать и младенца, проведя одновременно две операции

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В Ульяновской областной клинической больнице врачи провели две операции, чтобы спасти жизнь беременной женщины и ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В медицинское учреждение обратилась 20-летняя жительница Ульяновска, она находилась на 39-й неделе беременности и жаловалась на высокую температуру и сильную боль в области поясницы. У пациентки диагностировали острый гестационный пиелонефрит — опасное инфекционно-воспалительное заболевание почек.

«Во время беременности воспалительные процессы очень быстро переходят в гнойную фазу. В данном случае уже образовались гнойные очаги в почке и стоял вопрос о спасении жизни женщины», — рассказал главный уролог Ульяновской области Николай Беляков.

Было принято решение о проведении двух операций одновременно, сначала акушеры-гинекологи провели молодой женщине кесарево сечение, а затем к работе приступили урологи. Хирургическое вмешательство длилось час и прошло успешно. Некоторое время мать и ребенок находились под наблюдением врачей и были выписаны на амбулаторное лечение.

Ранее Хирурги спасли пациентку на девятом месяце беременности с аппендицитом.

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