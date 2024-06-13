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ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, есть пострадавшие

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Новая Каховка и Алешки на левобережье региона.

«В Новой Каховке в результате прилета снаряда... 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье», — написал он.

78-летнюю женщину не удалось спасти.

По его словам, в Алешках ранены два местных жителя. Трое пострадавших от обстрела доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В Новокаховском городском округе, по словам Сальдо, обстрелом повреждены электросети. Обесточены часть Новой Каховки и близлежащих поселений, без света всего остались 4 тысячи человек.

До этого сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Ранее российские войска поразили место дислокации ВСУ.

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