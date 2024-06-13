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Юристы рассказали, что делать при некачественном оказании медуслуг

Адвокат Орешкова: на некачественные медуслуги нужно жаловаться в страховую

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Если пациент столкнулся с некачественным оказанием медицинских услуг, то он должен в первую очередь пожаловаться в медучреждение. Когда помощь оказывалась по ОМС, обращаться нужно в страховую компанию – она проведет проверку по претензии пациента, рассказала адвокат Общества по защите прав пациентов Анна Орешкова Общественной Службе Новостей.

Чаще всего спорные ситуации между клиникой и пациентом решаются в досудебном порядке, так как медучреждения заинтересовано в чистоте своей репутации, отметила юрист. В противном случае нужно обращаться в суд или в правоохранительные органы, чтобы получить компенсацию расходов и морального вреда. Серьезный ущерб здоровью грозит уголовным преследованием виновным подчеркнула Орешкова.

«Все механизмы есть, они достаточно отработаны, — подчеркнула адвокат. — Даже если пациент подписал добровольное информированное согласие, это не значит, что он не сможет добиться справедливости в случае возникновения какого-то осложнения, что он лишен права на обжалование или на оспаривание ситуации».

Если эксперты при проверке найдут дефекты в оказании медпомощи, то клиника будет наказана в любом случае — в судебном или досудебном порядке, заключила Орешкова.

Недавнее исследование показало, что за последние годы российские медработники не наблюдают роста качества медуслуг. Они отмечают, что по этой причине ни о какой удовлетворенности пациентов говорить не приходится.

Ранее эксперт рассказал, когда государство может оплатить лечение в частной клинике.

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