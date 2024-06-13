Россиянам объяснили, как избавиться от интернет-зависимости

Первым шагом в борьбе с интернет-зависимостью должна стать чистка смартфона от «затягивающих» приложений и сайтов. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог Юлия Харитонова.

«Кроме того, человек может четко распланировать свой день, выделив минимальное количество времени на гаджеты, и только для важных дел — проверки рабочей почты, отслеживания документов. Контроль времени должен быть строгим», — отметила психолог.

Она добавила, что важным шагом на пути избавления от кибер-зависимости является признание проблемы. Если человек не может самостоятельно выровнять ситуацию, необходимо обратиться к специалисту, посоветовала Харитонова.

Она также напомнила, что на помощь в борьбе с любыми зависимостями всегда приходит активный образ жизни.

Опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в России растет количество людей, зависимых от цифровых технологий. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. При этом 39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс».

Ранее психолог назвала первые признаки интернет-зависимости.