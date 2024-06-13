В России захотели отменить визы для некоторых иностранцев

Министерство экономического развития России предлагает ввести возможность оформления виз в РФ по прибытии и отмены виз для некоторых государств в одностороннем порядке. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

По его словам, ведомство предлагает рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии, который во многих странах уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для РФ целевыми, добавил Вахруков.

Замминистра также отметил важность решения по снятию запрета на одностороннее упрощение визовых требований. «Чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран», — заключил он.

12 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что туристический поток иностранцев в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40% в сравнении с таким же периодом 2023 года.

До этого сообщалось, что для граждан России и еще ряда стран с 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы увеличился с €80 до €90.

4 июня министерство иностранных дел России посоветовало россиянам заблаговременно устранить разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы.

Ранее стало известно, как быстро оформить европейскую визу.