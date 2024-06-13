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Психолог назвала первые признаки интернет-зависимости

Психолог Харитонова: зависимый от интернета человек не может жить вне сети

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Depositphotos

Клинический психолог Юлия Харитонова в интервью РИАМО перечислила первые признаки интернет-зависимости. В первую очередь, по ее словам, на это указывает тот факт, что человек готов тратить в сети неограниченное количество времени.

«Когда вы теряете счет времени, бездумно листая ролики в YouTube, заходите в интернет, чтобы переключиться, это явный признак зависимости. И зависимый человек неспособен остановиться», — сказала Харитонова.

Еще один признак зависимости от интернета — невозможность существовать вне сети и сосредоточиться на чем-то другом, продолжила специалист. В таком случае, по ее словам, человек начинает пренебрегать отношениями, финансами или работой.

Если человека отстранить от интернета насильно, у него возникает синдром отмены — повышается раздражительность, гнев или тревожность, добавила психолог.

Опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в России растет количество людей, зависимых от цифровых технологий. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. При этом 39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс».

Ранее семейный и клинический психолог Олеся Покусаева призвала регулярно устраивать «цифровой детокс», который заключается в отказе от гаджетов на некоторое время.

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