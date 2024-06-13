Парикмахер рассказала, какие стрижки помогут сделать лицо девушек более худым

Стрижку нужно делать с учетом индивидуальной длины и цвета волос, чтобы сделать лицо визуально более худым. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-парикмахер Галина Тоторина.

Обладательницам длинных волос эксперт советует обратить внимание на стрижку маллет.

«Во-первых, за счет челки, даже когда она прикрывает весь лоб. А если она короткая и текстурная, лицо еще и вытягивается, также визуально становясь более худым. Во-вторых, по бокам его уменьшат короткие пряди. <...> Если же волосы среднего размера, их лучше вытянуть выпрямителем. Они должны доставать до ключиц: тогда лицо будет казаться более худым, а шея — длинной», — сказала Тоторина.

Девушкам с короткими волосами парикмахер рекомендует попросить мастера сделать так, чтобы по бокам они были короче, чем сверху, примерно на три сантиметра. Кроме того, визуально уменьшить лицо им поможет выбривание висков, заключила она.

Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что мнение о том, что частое подстригание кончиков волос приведет к их быстрому росту, является мифом. По ее словам, мастера могут рекомендовать клиентам салона приходить на стрижку ежемесячно, если она требует обновления или это необходимо для восстановления волос.

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