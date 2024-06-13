Татьяну Лазареву объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ

Министерство внутренних дел России разыскивает телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ей вменяется статья 280.3. УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»), на основании чего она была внесена в базу розыска МВД.

В апреле столичная прокуратура начала проверку по поводу неоднозначных высказываний Лазаревой об ударах украинских беспилотников. Причиной для проверки стали «циничные комментарии» артистки по поводу ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.

Татьяна Лазарева получила известность в России благодаря юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и комедийному сериалу «33 квадратных метра». В 2012 году она вступила в Координационный совет российской оппозиции, а через год практически перестала появляться на российском телевидении.

В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у комикессы двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. 22 июля 2022 года ее признали иноагентом.

Ранее Юрий Лоза сравнил Татьяну Лазареву с пирожком.