Школьник на самокате попал под колеса Nissan в Петербурге

Подросток на самокате из Петербурга попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Петергофе, на Петергофской улице. Женщина на автомобиле марки Nissan сбила 15-летнего молодого человека.

«Юношу доставили в детскую городскую больницу №1 в состоянии средней тяжести», – сообщается в публикации.

В результате пострадавший получил открытый перелом большеберцовой кости со смещением отломков.

Известно, что 42-летняя петербурженка в текущем году еще не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, школьник не убедился в том, что на дороге нет машин перед тем, как переехать ее. Водитель же не смогла остановиться своевременно, поэтому пострадавший попал под колеса ее автомобиля.

До этого в Калуге мужчина на электросамокате сбил женщину с грудным ребенком. После произошедшего он скрылся, россиянку с ребенком доставили в больницу. В правоохранительных органах по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее мужчина избил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате.