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Россиянам дали советы, как проводить малярные работы на даче

Специалист Аксенов: респиратор лучше использовать при малярных работах на даче

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unsplash.com

При проведении малярных работ на даче важно защищать дыхательные пути от токсичного действия краски. Об этом рассказал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксенов, передает Pravda.Ru.

«Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы. Это специальное приспособление, которое надевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути», — сказал специалист.

По его словам, работы на открытом воздухе можно проводить и без маски, если сильный запах не препятствует им. При этом руки лучше защищать резиновыми или прорезиненными перчатками, добавил Аксенов. При выборе краски для проведения работ он рекомендует оценивать влагоустойчивость, устойчивость к солнечному ультрафиолету и перепадам температур, а также вандалоустойчивость при наличии детей или домашних животных.

Опрос маркетплейса «Сравни» до этого показал, что большая часть россиян, планирующих ремонт квартиры или дачи в ближайшее время, рассчитывают уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей.

Ранее дачникам рассказали, какие растения подойдут для создания клумбы.

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