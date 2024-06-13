Россиянам дали советы, как проводить малярные работы на даче

При проведении малярных работ на даче важно защищать дыхательные пути от токсичного действия краски. Об этом рассказал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксенов, передает Pravda.Ru.

«Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы. Это специальное приспособление, которое надевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути», — сказал специалист.

По его словам, работы на открытом воздухе можно проводить и без маски, если сильный запах не препятствует им. При этом руки лучше защищать резиновыми или прорезиненными перчатками, добавил Аксенов. При выборе краски для проведения работ он рекомендует оценивать влагоустойчивость, устойчивость к солнечному ультрафиолету и перепадам температур, а также вандалоустойчивость при наличии детей или домашних животных.

Опрос маркетплейса «Сравни» до этого показал, что большая часть россиян, планирующих ремонт квартиры или дачи в ближайшее время, рассчитывают уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей.

Ранее дачникам рассказали, какие растения подойдут для создания клумбы.