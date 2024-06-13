В Хабаровске обнаружили «ферму» с sim-картами, которыми пользовалась СБУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей города Хабаровска, организовавших «ферму» с двумя тысячами sim-карт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В материале отмечается, что данное оборудование использовали украинские спецслужбы. С его помощью злоумышленники создавали обезличенные акккаунты в социальных сетях, а затем направляли в полицию и иные профильные службы ложные сообщения о минировании инфраструктурных и социальных объектов на российской территории. В том числе образовательных учреждений в городе Брянске.

По информации агентства, администрированием специализированных sim-боксов занимались два человека. Всего стражи порядка обнаружили и изъяли 65 таких боксов с двумя тысячами подключенных к ним sim-карт российских и иностранных операторов связи.

Как рассказали задержанные граждане, функционирующие в sim-боксах абонентские номера они предоставляли клиентам «в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах». Благодаря этому злоумышленники получали прибыль за аренду оборудования, говорится в публикации.

Источник в силовых структурах подчеркнул, что в отношении «администраторов» было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Речь идет о причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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