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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Метеоролог Gismeteo Старков: в выходные в Москве будет умеренно тепло и солнечно

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется – будет солнечно и умеренно тепло, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков Общественной Службе Новостей.

Сегодня территорию столичного региона пересечет атмосферный фронт, отметил синоптик.

«Это будет сопровождаться очередной порцией ливневых дождей, гроз, местами с градом, и шквалистым ветром», — предупредил Старков.

Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью – до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью – 15-17 градусов тепла.

Россиянам ранее рассказали, почему дождливая погода опасна для здоровья.

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