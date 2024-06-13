Россиянам объяснили, как выжить, если заблудились в лесу

Людям, которые заблудились в лесу, важно сохранять спокойствие и постараться связаться с близкими или спасателями по телефону 112. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов.

Он рекомендует оставаться на месте и постараться сориентироваться по офлайн-картам, чтобы сообщить о своем местоположении.

«Необходимо также надеть налобный фонарик и подавать сигналы свистком. Спасатели смогут увидеть костер и ваш источник света, а также услышать звуки», — сказал эксперт.

Ночью можно сделать шалаш из дождевика и развести костер, чтобы не замерзнуть. Если у человека нет никакого снаряжения, Халилов посоветовал как можно скорее найти выход к людям и постараться подавать громкие сигналы.

«Можно услышать шум автомобильной или железной дороги, пилы, топоров, разговоры, крики, свисты. Значит, рядом есть люди. Также важно обращать внимание на линии электропередачи, вышки и различные тропинки. Если они появились в вашем поле зрения — выход близко», — отметил он.

Если выйти к людям до наступления ночи не получилось, нужно найти большое дерево или углубление в земле, которое защитит от ветра. С наступлением утра заблудившемуся вновь предстоит искать выход из леса, заключил специалист.

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин до этого говорил, что перед походом в лес за грибами или ягодами важно предупредить родных или друзей о вашем намерении на случай экстренной ситуации.

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