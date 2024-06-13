В Госдуме призвали проверять у работников жизненные показатели в жару

Во время экстремальной жары у офисных работников следует проверять жизненные показатели, в первую очередь – артериальное давление. Распространяться эта мера должна на людей из группы риска. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении Милонов подчеркнул, что летом у людей из группы риска обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Причем работники зачастую игнорируют тревожные симптомы, которые говорят о приближении приступа, думая, что это обычная усталость и реакция на жару, добавил депутат.

«Часто в летние месяцы мы слышим, что кому-то стало плохо прямо на рабочем месте», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал дополнить правила по охране труда новым требованием – проверять жизненные показатели у сотрудников из группы риска по проблемам сердца. Речь идет об измерении давления и осмотре работников врачами.

Кардиологи предупреждают, что в жару тепловой удар грозит в первую очередь детям, пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе – болезнями сердца, диабетом, бронхиальной астмой, гепатитом, циррозом печени. Перегрев организма в душном помещении или на солнце приводит к упадку сил, вялости. Если вовремя не принять меры, начнутся головная боль и приступы тошноты, сильный тепловой удар вызывает галлюцинации, бред, спутанность сознания.

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