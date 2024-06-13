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Беременная россиянка попала в реанимацию с травмой живота после избиения сожителем

78.ru: в Петербурге мужчина избил беременную сожительницу

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Shutterstock

В Петербурге конфликт между беременной и ее сожителем закончился обращением к медикам и полицейским. Об этом сообщает 78.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. По данным источника, мужчина сильно избил возлюбленную, информация о деталях и причинах сложившейся ситуации отсутствует. В результате женщина попала в реанимацию в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с угрозой выкидыша.

Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь. На данный момент ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Позже стало известно о том, что в полицию после инцидента обратился человек, который тоже был избит мужчиной.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник, 34-летняя пострадавшая находилась на 13-14 неделе беременности. Во время конфликта она получила закрытую травму живота.

Ранее москвич в крови ударил беременную металлическим прутом из-за того, что его «избили цыгане».

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