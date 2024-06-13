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В Киевской области больше суток не могут потушить пожар на предприятии

Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии

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ДСНС Украины

Сотрудники экстренных служб уже больше суток тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В заявлении отмечается, что 12 июня объект попал под обстрел со стороны российских войск. После этого здесь произошло возгорание, к ликвидации которого были привлечены 249 специалистов и 98 единиц техники. Более того, на место пожара направили четыре пожарных поезда.

Иные подробности представители службы не уточнили. В том числе это касается названия и точного местоположения промышленного предприятия.

11 июня в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошли несколько взрывов. По информации издания «Страна.ua», после этого в населенном пункте заметили огромный столб дыма.

До этого глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры, расположенного в подконтрольной украинским властям части региона. Он уточнил, что ночью несколько местных населенных пунктов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил РФ.

Ранее на промышленном предприятии в Сумской области произошел взрыв.

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