На Кольцевой линии метро Москвы временно остановили движение поездов

На Кольцевой линии московского метро временно остановили движение поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В 6:03 по мск дептранс сообщил об увеличении интервалов движения по часовой стрелке, а в 6:12 по мск появилась информация об остановке движения.

«Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями», — сказано в сообщении.

12 июня на станции «Третьяковская» Московского метрополитена обрушился карниз одного из переходов.

1 июня житель Москвы рассказал о вспышках и хлопках во время короткого замыкания в метро. По его словам, перед началом задымления в тоннеле на Сокольнической линии метро в вагоне погас свет, а около одной из дверей «начало все искриться». Мужчина отметил, что люди начали паниковать и хотели перелезть в соседний вагон через выбитое стекло межвагонной двери, но из-за отсутствия огня передумали.

Ранее на северо-западе Москвы эвакуировали торговый центр.