У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 179 километрах к юго-востоку от города Сарангани, имеющего население почти в полмиллиона человек и расположенного на втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао. Очаг залегал на глубине 33 километров.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами в результате землетрясения не было.

До этого сообщалось, что иранские ученые из Тегеранского университета открыли потенциальный способ раннего прогнозирования надвигающих землетрясений с помощью спутниковых данных.

6 июня землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Курильских островов и Камчатки.

2 июня в двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Ранее Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года.