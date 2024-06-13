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У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Вблизи Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

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Depositphotos

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 179 километрах к юго-востоку от города Сарангани, имеющего население почти в полмиллиона человек и расположенного на втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао. Очаг залегал на глубине 33 километров.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами в результате землетрясения не было.

До этого сообщалось, что иранские ученые из Тегеранского университета открыли потенциальный способ раннего прогнозирования надвигающих землетрясений с помощью спутниковых данных.

6 июня землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Курильских островов и Камчатки.

2 июня в двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Ранее Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года.

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