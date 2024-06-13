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В ЯНАО высадили «Сад памяти»

80-летие освобождения Заполярья от немецких захватчиков отметили в ЯНАО

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Акция «Сад памяти»

В Ямало-Ненецком автономном округе 80-летие освобождения Заполярья от немецких захватчиков отметили высадкой «Сада памяти». Об этом сообщили организаторы акции.

Отмечается, что в память о погибших сотнях человек с советской стороны в рамках акции высадили 10 мемориальных деревьев — рябин. Мероприятие символично провели в День России, 12 июня.

До этого стало известно, что весной 2024 года в новых регионах России участники акции «Сад памяти» высадили почти 90 тысяч молодых деревьев, сообщили организаторы акции.

В будущем такое количество деревьев нейтрализует около 1,3 млн объема CO2. На озелененных территориях площадью в 100 га продолжится работа по уходу за живыми памятниками.

Высаженные деревья «Сада памяти» — это вклад новых регионов в весеннюю лесовосстановительную кампанию страны.

Всего в течение 2024 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируется лесоустройство на площади в сотни тысяч га.

Ранее треть высаженных в РФ деревьев в рамках нацпроекта «Экология» пришлась на «Сад памяти».

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