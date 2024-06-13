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Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В Балашихинский суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной РФ

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Shutterstock

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Об этом сообщает РИА Новости.

В базе суда подчеркивается, что уголовное дело было зарегистрировано в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны.

До этого стало известно, что в России перед судом предстанут несколько следователей Следственного комитета по обвинениям в рекордных взятках.

Бывший руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более $1,5 миллиона, 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона.

По версии следствия, он стремился обогатиться. Его сообщником, по мнению СКР, является экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги обвиняемых считают, что их действия подорвали доверие к правоохранительной системе.

Генпрокуратура утверждает, что за время работы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе Москвы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в столице. Несмотря на возражения защиты, дело было перенесено в суд Балашихи.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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