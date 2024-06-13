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В США за экспорт техники в обход антироссийских санкций арестовали выходцев из России

В США заявили об аресте двух выходцев из РФ за экспорт техники в обход санкций

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Правоохранительные органы США арестовали двух граждан российского происхождения по обвинению в экспорте техники в РФ в нарушение режима санкций. Об этом со ссылкой на американское министерство юстиции сообщает РИА Новости.

По информации минюста, 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон Марк Шумович пытались закупить в США снегоуборочную технику и запчасти к ней, а затем в обход действующих экспортных ограничений поставить их через посредническую гонконгскую компанию в Россию. Общая сумма поставок составила сотни тысяч долларов.

Вся техника была задержана силовыми структурами США. Арестованным может грозить свыше 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной России Никита Нагорный попал под санкции США.

12 июня сообщалось, что минфин США ввел санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее министерство финансов США расширило антироссийские санкции.

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