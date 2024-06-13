Семья из Калининграда находила по объявлениям в интернете животных и мучила их

Зоозащитники изъяли у калининградской семьи трех собак и двух кошек. Об этом сообщает «Клопс».

Жители дома на улице Железнодорожной утверждают, что их соседи регулярно откликались на объявления и брали животных «в добрые руки», чтобы издеваться над ними. Окружающие при этом часто становились свидетелями их жестокости. А те, кто отдавал питомцев в семью, не проверяли условия их содержания. Собаки, попадавшие к калининградцам, быстро менялись, перед этим соседи замечали, что они появляются на прогулках в истощенном виде. Из окна квартиры, в которой живут живодеры, и несколько раз падал кот. Владелица утверждала, что произошедшее случайность, и животное в семье любят и оберегают.

«А кот был потыкан, знаете, как бычки тушат, как бы рана. Это у него, говорит, аллергия. А я знаю, у моей собаки аллергия, это так не выглядит», — говорит одна из соседок.

Черный пес по кличке Рич постоянно находился на самовыгуле, но в какой-то момент перестал появляться во дворе. Через три месяца Рич снова вышел на улицу, и жильцы испугались, увидев состояние животного.

«Глаз загнивший, худющий. Когти отросли под два сантиметра. Шрамы. Мошонка порванная», — объясняет местная жительница.

В итоге пса прооперировали и забрали в приют. 11 июня зоозащитники забрали из квартиры мучителей двух самоедов, которых морили голодом.

«Они хватали все! Все, что можно съесть. Даже когда просто воду лили из ведра во дворе из-за жары, они накинулись на эту воду. Собак даже не поили», — рассказывает очевидица.

В калининградском УМВД ситуацию пока не комментировали, тем временем волонтеры собирают пожертвования на реабилитацию пострадавших животных.

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